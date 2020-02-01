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Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаЧетверг после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruЧетверг после программы «Время»Фильм о рок-опере Андрея Кончаловского«Преступление и наказание». История одной постановкиПятница в 00:10Фильм о рок-опере Андрея Кончаловского«Преступление и наказание». История одной постановкиИдея придумать музыкальный спектакль на основе романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» возникла у режиссера Андрея Кончаловского, композитора Эдуарда Артемьева и поэта Юрия Ряшенцева еще в начале 1980-х годов. Постановочный процесс был непростым, но невероятно интересным. Зрителю буквально по эпизодам будут открываться секреты появления на сцене сложных визуальных эффектов, уникальных декораций, современных световых технологий и даже кукольных постановок.Подробнее о документальном фильмеПятница в 00:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыПремьера в субботу в 19:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыВсе участники проекта обладают уникальным даром или поражающими воображение способностями. Сотни претендентов на участие в юбилейном сезоне проекта прошли строгий кастинг и теперь готовы раскрыть все мыслимые грани человеческих возможностей. Оценивать выступления будет жюри проекта: Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова. Ведущий юбилейного сезона — Михаил Боярский.Подробнее о проектеПремьера в субботу в 19:10Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
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Выпуск программы "Время" в 21:00 сегодня, 1 февраля 2017 года
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21:01
Микроавтобус стал огненной ловушкой: восемь человек погибли в жуткой аварии в Новой Москве
21:02
Украинская армия в Донбассе применяет все более тяжелое оружие, Донецк в морозы без тепла и воды
21:07
В Минске Контактная группа по Донбассу договорилась об отводе до 5 февраля оружия от линии соприкосновения
21:08
В штабе Черноморского флота РФ отвергли обвинения Киева об обстреле украинского транспортного самолета
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Выпуски телепроектов
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Выпуск от 01.02.2017
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Выпуск от 01.02.2017
Откровенное интервью актрисы Елены Ксенофонтовой Андрею Малахову о муже-тиране и ужасах, которые ей пришлось пережить.
Кто разыгрывает украинскую карту? Первая Студия. Выпуск от 01.02.2017
Кто разыгрывает украинскую карту? Первая Студия. Выпуск от 01.02.2017
Тема выпуска — новый виток конфликта на востоке Украины. Эксперты разбираются в причинах резкого обострения ситуации в Донбассе и пытаются понять, кто и для чего пытается раскачать ситуацию.
Майор в сетях любви. Давай поженимся! Выпуск от 01.02.2017
Майор в сетях любви. Давай поженимся! Выпуск от 01.02.2017
57-летний Вячеслав ищет спокойную кареглазую брюнетку, которая будет готова к совместному проживанию с его мамой.
Дело Тихонова. Мужское / Женское. Выпуск от 01.02.2017
Дело Тихонова. Мужское / Женское. Выпуск от 01.02.2017
Алексея Тихонова из села Красный Яр Самарской области осудили на семь лет общего режима за изнасилование. Однако родственники и односельчане уверены в невиновности Тихонова.
Конфликт цивилизаций. Время покажет. Выпуск от 01.02.2017
Конфликт цивилизаций. Время покажет. Выпуск от 01.02.2017
Тема выпуска — противостояние России и Запада. Эксперты говорят о современной гонке вооружений и пытаются оценить вероятность ядерного конфликта между Россией и США.
Гость Ирина Шевчук. Наедине со всеми. Выпуск от 01.02.2017
Гость Ирина Шевчук. Наедине со всеми. Выпуск от 01.02.2017
Заслуженная артистка Украины, вице-президент кинофестиваля «Киношок», актриса Ирина Шевчук о своем юбилее, ролях, семье и о том, чем хорошее кино отличается от плохого.
Дело о непростой миссии «Модного приговора» — спасти любовь. Модный приговор. Выпуск от 01.02.2017
Дело о непростой миссии «Модного приговора» — спасти любовь. Модный приговор. Выпуск от 01.02.2017
Мужчина утверждает, что его супруга не только разочаровала его как красивая женщина, но и оттолкнула от себя своим безразличием.
Жить здорово! Выпуск от 01.02.2017
Жить здорово! Выпуск от 01.02.2017
Болезни, которые могут лишить ног; абрикосовые косточки — польза или вред; три медицинских теста для левшей; зарядка для двоих.
Федор Бондарчук и Евгения Медведева. Вечерний Ургант. 750 выпуск от 31.01.2017
Федор Бондарчук и Евгения Медведева. Вечерний Ургант. 750 выпуск от 31.01.2017
Режиссер Федор Бондарчук расскажет о своем новом проекте, фантастическом фильме «Притяжение», а победительница Чемпионата Европы по фигурному катанию Евгения Медведева — о пути к победе и внимании поклонников.
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Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Выпуск от 25.01.2017
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Любовница. Пусть говорят. Выпуск от 30.01.2017
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В разгар вечеринки. Пусть говорят. Выпуск от 31.01.2017
02:29
Вся правда о скандальном разводе Тимати. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 25.01.2017
09:32
Родите ли? Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 26.01.2017
46:20
Восьмиклассница. Мужское / Женское. Выпуск от 25.01.2017
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Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Лучшие моменты выпуска от 25.01.2017
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«Фабрика звезд». Сегодня вечером. Выпуск от 28.01.2017
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Пока еще не поздно. Мужское / Женское. Выпуск от 26.01.2017
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Любовница. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 30.01.2017
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Неутомимая рэперша. Лучше всех! Анонс
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Владимир Познер о «русофобах» и «патриотах». Познер. Фрагмент выпуска от 30.01.2017
29:54
Иван Янковский и Владимир Познер. Вечерний Ургант. 749 выпуск от 30.01.2017
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Режиссер своей судьбы. Давай поженимся! Лучшие моменты выпуска от 30.01.2017
44:31
«Владимир Высоцкий. Я не верю судьбе». Документальный фильм
00:48
Ностальгия по «Фабрике звезд»: Андрей Малахов принимает душ вместе с участницей проекта. 18+! Сегодня вечером. Фрагмент выпуска от 28.01.2017
1:20:06
«Фабрика звезд». Сегодня вечером. Выпуск от 28.01.2017
40:56
Подмосковные вечера. Выпуск от 28.01.2017
00:35
«Вечерний Ургант» возвращается: в новом году еще больше смысла! Анонс
06:12
Лучшее за неделю с 23 по 26 января. Давай поженимся!
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Такие человечные морские свинки. Хиты интернета
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Кто разыгрывает украинскую карту? Первая Студия. Выпуск от 01.02.2017
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02:03
Елена Ксенофонтова: Когда муж уехал в командировку, я сбежала с детьми из дома. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 01.02.2017
51:43
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Выпуск от 01.02.2017
00:29
В мире. Проснулся вулкан. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 01.02.2017
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Сегодня вечером. «Фабрике звезд» 15 лет. Часть 2. Анонс
05:11
Майор в сетях любви. Давай поженимся! Лучшие моменты выпуска от 01.02.2017
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Марина: работает няней, прекрасно готовит, готова простить все, кроме предательства. Давай поженимся! Фрагмент выпуска от 01.02.2017
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