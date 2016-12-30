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Романтическая история с элементами детективаТри королевыСмотрите онлайнРомантическая история с элементами детективаТри королевыВладельца винного завода Михаила Погодина находят мертвым в собственной квартире. Из Москвы на похороны приезжает его сын Виктор, который не верит в самоубийство отца. Юноша с головой погружается в водоворот интриг городка своего детства, пытается найти общий язык с матерью, сохранить бизнес отца и понять, кто же на самом деле его настоящая любовь.Все серии сериала доступны на сайте kino.1tv.ruСмотрите онлайнПятый сезон главного вокального шоу страныГолосСмотрите онлайнПятый сезон главного вокального шоу страныГолосПятый сезон вокального конкурса «Голос» завершен — за победу боролись 57 участников, лучшим из которых стала Дарья Антонюк! Безумное напряжение, слезы радости и разочарования, возможность поделиться своим творчеством с миллионами — участники шоу до сих пор не могут прийти в себя! А у вас есть возможность вспомнить все с самого начала и посмотреть все выступления и лучшие моменты сезона прямо сейчас!Все выпуски и лучшие моменты шоу смотрите на странице проектаСмотрите онлайнУзнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноПроведите праздники с нами!Новый год на ПервомСмотрите онлайнПроведите праздники с нами!Новый год на ПервомВ новогоднем проекте Первого канала собраны все лучшие видео года: самые смешные шутки Ивана Урганта и Мити Хрусталева, самые острые сюжеты «Пусть говорят», откровенные признания Ларисы Гузеевой и самые яркие участники детского шоу талантов «Лучше всех». И, конечно, все номера новогоднего праздничного вечера специально для тех, кто рано лег спать, и тех, кто хочет заново пережить эти счастливые моменты с Первым!Все выступления праздничного шоуСмотрите онлайнЕвгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в комедииДжентльмены удачиСегодня в 13:50Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в комедииДжентльмены удачиДиректор детского сада — мягкий и отзывчивый Трошкин — благодаря внешнему сходству с матерым преступником и главарем воровской шайки Доцентом попадает в странную историю: сотрудники милиции просят его внедриться в банду уголовников, чтобы найти спрятанный Доцентом клад — золотой шлем Александра Македонского.Смотрите трейлер фильмаСегодня в 13:50Детское шоу талантов. Специальный новогодний выпускЛучше всех!Сегодня в 15:20Детское шоу талантов. Специальный новогодний выпускЛучше всех!Уже несколько месяцев юные участники шоу талантов доказывают зрителям и самим себе, что они лучше всех в стране поют, танцуют, играют в шахматы и делят многозначные числа. В канун Нового года Максим Галкин встретится с самыми яркими вундеркиндами сезона, а сюрпризы для них подготовят неожиданные звездные гости.Все выпуски и лучшие фрагменты смотрите на странице проектаСегодня в 15:20Юбилейный выпускКлуб веселых и находчивыхСегодня в 18:15Юбилейный выпускКлуб веселых и находчивыхОтпраздновать 55-летие КВН на большой кремлевской сцене собрались легендарные команды: «Максимум», «Пирамида», сборная РУДН, «Новые армяне», «Мегаполис», «Махачкалинские бродяги» и сборная Дагестана, «Уральские пельмени», сборная Пятигорска, «Утомленные солнцем». КВНщики, которые давно уже стали звездами, вновь признаются в любви игре.Все игры и самые смешные шутки КВНщиков смотрите на странице проектаСегодня в 18:15Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. Новогодний выпускСегодня в 20:15Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. Новогодний выпускВ праздничном выпуске примут участие вдвое больше артистов: кроме самих участников и приглашенных гостей новогодние образы примерят на себя члены жюри, ведущий проекта и даже многолетний педагог по вокальному мастерству проекта Марина Полтева! Сюрпризы ждут не только зрителей, но и самих конкурсантов.Все выпуски и лучшие выступления смотрите на странице проектаСегодня в 20:15Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в новом сезоне детективаШерлок ХолмсПремьера сегодня в 23:31Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в новом сезоне детективаШерлок ХолмсНа экраны возвращается самый популярный в мире сыщик Шерлок Холмс и его бессменный спутник доктор Ватсон! Премьера нового сезона состоится с разницей всего в одну минуту с BBC. Первая серия посвящена загадочному делу, в котором Шерлока интересует одна, казалось бы, незначительная деталь: зачем кто-то планомерно уничтожает изображения бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер? Холмс пытается выяснить, чьих рук это дело — сумасшедшего, оказавшегося на свободе, или хладнокровного преступника.Что мы знаем и чего ждем от новых серий «Шерлока Хролмса», читайте в материале 1tv.ruПремьера сегодня в 23:31Новое путешествие Владимира Познера и Ивана УргантаВ поисках Дон КихотаПремьера в среду в 22:50Новое путешествие Владимира Познера и Ивана УргантаВ поисках Дон КихотаНа этот раз главные путешественники Первого канала отправились в Испанию, чтобы понять, чем живет эта страна, удивительно похожая на Россию. Иван и Владимир Владимирович вслед за героем романа Сервантеса проделали путь по Испании, чтобы отыскать современных Дон Кихота и Санчо Панса, а также рассказать зрителям про местную кухню, корриду, противоречивую испанскую историю и гостеприимных испанцев.Подробнее о документальном циклеПремьера в среду в 22:50
Новости
Выпуск новостей в 12:00 сегодня, 1 января 2017 года
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12:01
Народные гуляния по всей стране — россияне встретили Новый 2017 год
12:02
В Стамбуле в результате теракта погибли и ранены несколько десятков человек
12:05
С 1 января вступают в силу нововведения, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян
12:09
На авиабазе Хмеймим для российских военнослужащих прошел новогодний праздничный концерт
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Выпуски телепроектов
Новогодняя ночь на Первом. Часть 1. Выпуск от 31.12.2016
Новогодняя ночь на Первом. Часть 1. Выпуск от 31.12.2016
Александр Панайотов, Дарья Антонюк — «You're The One That I Want». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
Александр Панайотов, Дарья Антонюк — «You're The One That I Want». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
Звезда шоу «Лучше всех!» Ева Смирнова поздравляет россиян с Новым годом! Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
Звезда шоу «Лучше всех!» Ева Смирнова поздравляет россиян с Новым годом! Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
Данила Козловский и финалисты шоу «Голос». Вечерний Ургант. 748 выпуск от 30.12.2016
Данила Козловский и финалисты шоу «Голос». Вечерний Ургант. 748 выпуск от 30.12.2016
В гостях у Ивана — исполнитель роли князя Владимира в историческом блокбастере «Викинг» Данила Козловский с рассказом о съемках и о своем персонаже. А еще в студии появятся финалисты шоу «Голос» Александр Панайотов, Дарья Антонюк, Сардор Милано и Кайрат Примбердиев, которые попытаются отгадать, о чем поют дети.
Финал. Голос-5. Лучшие моменты выпуска от 30.12.2016
Финал. Голос-5. Лучшие моменты выпуска от 30.12.2016
Финал. Голос-5. Выпуск от 30.12.2016
Финал. Голос-5. Выпуск от 30.12.2016
В этом выпуске зрителей ждет ответ на главный вопрос сезона: кто же станет победителем «Голос-5»? Среди претендентов на это почетное звание — Дарья Антонюк, Сардор Милано, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев. Приготовьте успокоительные!
Эмоции прямых эфиров. Голос-5
Эмоции прямых эфиров. Голос-5
Смех и слезы, отчаяние и восторг, объятия и прощания — все эмоциональные моменты прямых эфиров пятого сезона шоу «Голос».
Песня победителя. Дарья Антонюк. «Дорогой длинною». Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
Песня победителя. Дарья Антонюк. «Дорогой длинною». Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
Дарья исполняет романс «Дорогой длинною». Музыку написал Борис Фомин, слова — Константин Подревский. Самая ранняя запись сделана Тамарой Церетели в 1925 году. Романс исполняли Александр Вертинский, Петр Лещенко, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха. Джин Раскин в 1962 году выпустил английскую версию песни Those Were the Days
Топ-10 самых ярких выступлений сезона. Голос-5
Топ-10 самых ярких выступлений сезона. Голос-5
Десятка самых запомнившихся выступлений пятого сезона шоу «Голос».
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Падение нравов. Время покажет. Выпуск от 27.12.2016
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Памяти погибших в авиакатастрофе в Сочи. Пусть говорят. Выпуск от 26.12.2016
04:12
Песня победителя. Дарья Антонюк. «Дорогой длинною». Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
04:12
Дарья Антонюк. «Дорогой длинною». Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
2:18:14
Специальный новогодний выпуск. Лучше всех! Выпуск от 25.12.2016
51:41
Война с Джигурдой за миллиард рублей. Пусть говорят. Выпуск от 28.12.2016
11:36
Финал. Голос-5. Лучшие моменты выпуска от 30.12.2016
50:28
Непредвиденное обстоятельство. Давай поженимся! Выпуск от 28.12.2016
51:44
Новый год с «Пусть говорят». Пусть говорят. Выпуск от 29.12.2016
1:01:47
Новогодняя ночь на Первом. Часть 1. Выпуск от 31.12.2016
51:37
Рукодельный папа. Пусть говорят. Выпуск от 27.12.2016
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16:53
Топ-10 самых ярких выступлений сезона. Голос-5
11:36
Финал. Голос-5. Лучшие моменты выпуска от 30.12.2016
01:42
Эмоции прямых эфиров. Голос-5
07:24
Финалисты шоу «Голос» сыграли в игру «Звук снизу». Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
39:58
Ледниковый период. Лучшие выступления сезона 2016
01:07
Как «зажигали» Наставники. Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
01:25
Mannequin Challenge на «Голос-5»: съемочная группа изображает застывшие фигуры. Голос-5. Финал. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
42:26
Данила Козловский и финалисты шоу «Голос». Вечерний Ургант. 748 выпуск от 30.12.2016
04:13
«Это уже стриптиз пошел!» Самые зажигательные танцы сезона. Давай поженимся!
04:24
«Возьму тебя и унесу в берлогу». Лучшие песни сезона. Давай поженимся!
51:44
Новый год с «Пусть говорят». Пусть говорят. Выпуск от 29.12.2016
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20:27
Новогодняя ночь на Первом. Часть 5. Выпуск от 31.12.2016
51:06
Новогодняя ночь на Первом. Часть 4. Выпуск от 31.12.2016
04:31
Сандра — «Мария Магдалина». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
04:13
«Ленинград» — «Экспонат». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
04:03
Михаил Житов, Вадим Капустин, Татьяна Шаманина — «Can't Stop the Feeling!». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:58
«MBAND» — «Все исправить». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:41
Владимир Пресняков, Наталья Подольская — «Дыши». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:28
«Рикки и Повери» — «Акапулько». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:22
«Иванушки International», «Моя Мишель», Виктория Дайнеко — «С Новым годом, люди!». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
04:08
«Зодиак» — «Тихоокеанское время». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:23
«Uma2rmaH» — «С Новым годом, страна!». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
03:36
Юрий Антонов, Григорий Лепс — «У берез и сосен». Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
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