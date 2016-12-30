Романтическая история с элементами детектива Три королевы

Романтическая история с элементами детектива Три королевы Владельца винного завода Михаила Погодина находят мертвым в собственной квартире. Из Москвы на похороны приезжает его сын Виктор, который не верит в самоубийство отца. Юноша с головой погружается в водоворот интриг городка своего детства, пытается найти общий язык с матерью, сохранить бизнес отца и понять, кто же на самом деле его настоящая любовь. Все серии сериала доступны на сайте kino.1tv.ru

Пятый сезон главного вокального шоу страны Голос

Пятый сезон главного вокального шоу страны Голос Пятый сезон вокального конкурса «Голос» завершен — за победу боролись 57 участников, лучшим из которых стала Дарья Антонюк! Безумное напряжение, слезы радости и разочарования, возможность поделиться своим творчеством с миллионами — участники шоу до сих пор не могут прийти в себя! А у вас есть возможность вспомнить все с самого начала и посмотреть все выступления и лучшие моменты сезона прямо сейчас! Все выпуски и лучшие моменты шоу смотрите на странице проекта

Узнайте все о главном фильме года Викинг

Узнайте все о главном фильме года Викинг Это история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было. Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильму

Проведите праздники с нами! Новый год на Первом

Проведите праздники с нами! Новый год на Первом В новогоднем проекте Первого канала собраны все лучшие видео года: самые смешные шутки Ивана Урганта и Мити Хрусталева, самые острые сюжеты «Пусть говорят», откровенные признания Ларисы Гузеевой и самые яркие участники детского шоу талантов «Лучше всех». И, конечно, все номера новогоднего праздничного вечера специально для тех, кто рано лег спать, и тех, кто хочет заново пережить эти счастливые моменты с Первым! Все выступления праздничного шоу

Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в комедии Джентльмены удачи

Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в комедии Джентльмены удачи Директор детского сада — мягкий и отзывчивый Трошкин — благодаря внешнему сходству с матерым преступником и главарем воровской шайки Доцентом попадает в странную историю: сотрудники милиции просят его внедриться в банду уголовников, чтобы найти спрятанный Доцентом клад — золотой шлем Александра Македонского. Смотрите трейлер фильма

Детское шоу талантов. Специальный новогодний выпуск Лучше всех!

Детское шоу талантов. Специальный новогодний выпуск Лучше всех! Уже несколько месяцев юные участники шоу талантов доказывают зрителям и самим себе, что они лучше всех в стране поют, танцуют, играют в шахматы и делят многозначные числа. В канун Нового года Максим Галкин встретится с самыми яркими вундеркиндами сезона, а сюрпризы для них подготовят неожиданные звездные гости. Все выпуски и лучшие фрагменты смотрите на странице проекта

Юбилейный выпуск Клуб веселых и находчивых

Юбилейный выпуск Клуб веселых и находчивых Отпраздновать 55-летие КВН на большой кремлевской сцене собрались легендарные команды: «Максимум», «Пирамида», сборная РУДН, «Новые армяне», «Мегаполис», «Махачкалинские бродяги» и сборная Дагестана, «Уральские пельмени», сборная Пятигорска, «Утомленные солнцем». КВНщики, которые давно уже стали звездами, вновь признаются в любви игре. Все игры и самые смешные шутки КВНщиков смотрите на странице проекта

Музыкальное шоу перевоплощений. Суперсезон Точь-в-точь. Новогодний выпуск

Музыкальное шоу перевоплощений. Суперсезон Точь-в-точь. Новогодний выпуск В праздничном выпуске примут участие вдвое больше артистов: кроме самих участников и приглашенных гостей новогодние образы примерят на себя члены жюри, ведущий проекта и даже многолетний педагог по вокальному мастерству проекта Марина Полтева! Сюрпризы ждут не только зрителей, но и самих конкурсантов. Все выпуски и лучшие выступления смотрите на странице проекта

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в новом сезоне детектива Шерлок Холмс

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в новом сезоне детектива Шерлок Холмс На экраны возвращается самый популярный в мире сыщик Шерлок Холмс и его бессменный спутник доктор Ватсон! Премьера нового сезона состоится с разницей всего в одну минуту с BBC. Первая серия посвящена загадочному делу, в котором Шерлока интересует одна, казалось бы, незначительная деталь: зачем кто-то планомерно уничтожает изображения бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер? Холмс пытается выяснить, чьих рук это дело — сумасшедшего, оказавшегося на свободе, или хладнокровного преступника. Что мы знаем и чего ждем от новых серий «Шерлока Хролмса», читайте в материале 1tv.ru

Новое путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта В поисках Дон Кихота