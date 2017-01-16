Первый канал
Подробности сенсационного дела о пропаже младенца в Подмосковье940 дней материнстваСегодня в 19:50Подробности сенсационного дела о пропаже младенца в Подмосковье940 дней материнстваСенсацией завершилось дело, которым три года занимались следователи Подмосковья. При невероятном стечении обстоятельств найден Матвей Иванов — младенец, которого три года назад похитили из детской больницы подмосковного Дедовска. По подозрению в организации похищения в октябре 2014 года была даже арестована родная бабушка малыша. И вот спустя три года Матвейка нашелся живым и здоровым. Все это время мальчик гулял со своей похитительницей по тем же улицам, где волонтеры искали пропавшего мальчика. Кто же похитил Матвея? Какие мотивы заставили женщину пойти на страшное преступление?Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 19:50Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»Французский шпионский триллерБюроПремьера сегодня в 23:30Французский шпионский триллерБюроВ центре сюжета — секретное подразделение Генерального директората внешней безопасности. Оно создает «легенды» — личности и обстоятельства жизни, которые требуются для работы под прикрытием и сбора информации без привлечения внимания. Запутанная сеть интриг, тайные агенты, от действий которых зависит безопасность Франции и всего мира, постоянный выбор между личным счастьем и благом родины, бытовые трудности, с которыми приходится сталкиваться рядовым сотрудникам Бюро — лишь немногое из того, что ждет зрителей.Кто есть кто в сериале, читайте в материале 1tv.ruПремьера сегодня в 23:30
Новости
Выпуск новостей в 18:00 сегодня, 16 января 2017 года
Все выпуски новостей
18:00
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета России приступила к работе на месте крушения грузового лайнера под Бишкеком
18:05
В России простились с жертвами катастрофы Ту-154 над Черным морем
18:15
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым
18:17
Перспективы развития Ингушетии стали главной темой встречи президента с руководителем республики
Все новости
Выпуски телепроектов
Санкции в обмен на разоружение? Время покажет. Выпуск от 16.01.2017
Санкции в обмен на разоружение? Время покажет. Выпуск от 16.01.2017
Тема выпуска — новые заявления избранного президента США Дональда Трампа.
В очередь, Ленины дети! Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
В очередь, Ленины дети! Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
Елену Смирнову из подмосковного поселка Кировский вместе с детьми выгоняют из квартиры прямо на улицу. По решению суда многодетная мать обязана выехать из жилья, в котором прожила 17 лет, а ее трое детей отправятся в детский дом.
Гость Виктор Салтыков. Наедине со всеми. Выпуск от 16.01.2017
Гость Виктор Салтыков. Наедине со всеми. Выпуск от 16.01.2017
Певец Виктор Салтыков о возрасте, семейной жизни, своих кумирах и о том, как его в шутку называют друзья.
Дело о той, что не могла поступить иначе. Модный приговор. Выпуск от 16.01.2017
Дело о той, что не могла поступить иначе. Модный приговор. Выпуск от 16.01.2017
Дочь мечтает, чтобы мама почувствовала себя красивой женщиной.
Жить здорово! Выпуск от 16.01.2017
Жить здорово! Выпуск от 16.01.2017
Бережем здоровье ребенка в Новый год; полезны ли куриные потроха; три теста перед полетом на самолете; научное шоу для детей.
Новогодний выпуск. Точь-в-точь. Суперсезон. Выпуск от 01.01.2017
Новогодний выпуск. Точь-в-точь. Суперсезон. Выпуск от 01.01.2017
В специальном новогоднем выпуске выступает вдвое больше артистов, чем обычно. Помимо постоянных участников проекта на сцену выйдут исполнители, которые примерят на себя другие образы впервые в карьере.
Новогодний выпуск. МаксимМаксим. Выпуск от 02.01.2017
Новогодний выпуск. МаксимМаксим. Выпуск от 02.01.2017
В праздничный вечер Максим Галкин и Алла Пугачева в своей гостиной принимают именитых друзей: Филиппа Киркорова, Лайму Вайкуле, Сосо Павлиашвили, Елену Ваенгу и многих других. А еще в замок заглянул Дед Мороз!
Вторая жизнь новогодней елки. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
Вторая жизнь новогодней елки. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
В столице второй год подряд проходит акция по утилизации новогодних деревьев. Ели, сосны и пихты принимают на 20 площадках.
Гороскоп на 16 января. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
Гороскоп на 16 января. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
Кто сегодня может попасть в нелепую ситуацию, а кому придется возвращать долги?
Самое популярное
50:33
Кредит на любовь. Пусть говорят. Выпуск от 10.01.2017
50:22
Звездный бэби-бум 2016. Пусть говорят. Выпуск от 09.01.2017
52:07
Прохор Шаляпин выбирает жену. Пусть говорят. Выпуск от 11.01.2017
52:13
Новое лицо Ксении Стриж. Пусть говорят. Выпуск от 12.01.2017
50:54
Созданная для брака. Давай поженимся! Выпуск от 10.01.2017
08:08
Звездный бэби-бум 2016. Пусть говорят. Лучшие моменты выпуска от 09.01.2017
00:20
Шерлок Холмс: Последнее дело. Анонс
50:27
Успешный и разведенный. Давай поженимся! Выпуск от 09.01.2017
09:24
Новое лицо Ксении Стриж. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 12.01.2017
07:42
Кредит на любовь. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 10.01.2017
08:40
Прохор Шаляпин выбирает жену. Пусть говорят. Лучшие моменты выпуска от 11.01.2017
45:28
Семья обыкновенная. Мужское / Женское. Выпуск от 12.01.2017
Рекомендуем
04:18
Лариса Долина и Александр Панайотов — «Цветы под снегом». Большой праздничный концерт к Дню работника прокуратуры. Фрагмент выпуска от 14.01.2017
01:23
Виктор Салтыков: Я ностальгирую по сегодняшнему времени. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
48:27
Дело о той, что не могла поступить иначе. Модный приговор. Выпуск от 16.01.2017
54:46
«Викинг. Увидеть, чтобы поверить». Документальный фильм
04:42
Лучшее за неделю с 9 по 12 января. Давай поженимся!
52:07
Прохор Шаляпин выбирает жену. Пусть говорят. Выпуск от 11.01.2017
11:13
Топ-20 самых смешных интернет-видео 2016 года. Хиты интернета
00:30
Собственная страничка в интернете появилась у жеребца Круза из Австралии
00:24
В Румынии пожарный оказал экстренную помощь пострадавшей на пожаре собаке и спас псу жизнь. Хиты интернета
50:22
Звездный бэби-бум 2016. Пусть говорят. Выпуск от 09.01.2017
48:03
«Голос. На самой высокой ноте». Документальный фильм
01:27
Звезда шоу «Лучше всех!» Ева Смирнова поздравляет россиян с Новым годом! Новогодняя ночь на Первом. Фрагмент выпуска от 31.12.2016
Последние обновления
01:14
Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть. Документальный фильм. Анонс
01:04
Концерт Кристины Орбакайте. Анонс
35:06
Санкции в обмен на разоружение? Время покажет. Выпуск от 16.01.2017
05:03
Жизнь без условий. Мужское / Женское. Самые драматичные моменты выпуска от 16.01.2017
43:56
Жизнь без условий. Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
05:01
В очередь, Ленины дети! Мужское / Женское. Самые драматичные моменты выпуска от 16.01.2017
42:57
В очередь, Ленины дети! Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
37:01
Почему не едет скорая? Время покажет. Выпуск от 16.01.2017
31:19
Судьба ребенка. Время покажет. Выпуск от 16.01.2017
43:35
Гость Виктор Салтыков. Наедине со всеми. Выпуск от 16.01.2017
00:48
Гречанка. 11 и 12 серии. Анонс
00:53
Виктор Салтыков: блиц-опрос. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
Сообщества первого канала
Первый канал/Channel One Russia
Первый канал
© 1996-2016, Первый канал. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

Онлайн-трансляция эфирного потока в сети интернет без согласования строго запрещена.
Трансляция эфира возможна исключительно при использовании плеера и системы онлайн-вещания Первого канала.
Заявки на организацию трансляций принимаются по адресу webmaster@1tv.ru

Справочная Первого канала тел. +7 (495) 617-73-87