Кто виноват в смерти ребенка?

Пока еще не поздно

Сейчас Екатерине Морозовой из Ставропольского края 18 лет, и она беременна третьим ребенком. Но родная бабушка обвиняет Екатерину и ее мужа Александра в смерти их девятимесячной дочери Танечки. Что случилось с девочкой, и почему бабушка так зла на внучку?