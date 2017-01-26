Кто виноват в смерти ребенка?Пока еще не поздноСегодня в 16:00Кто виноват в смерти ребенка?Пока еще не поздноСейчас Екатерине Морозовой из Ставропольского края 18 лет, и она беременна третьим ребенком. Но родная бабушка обвиняет Екатерину и ее мужа Александра в смерти их девятимесячной дочери Танечки. Что случилось с девочкой, и почему бабушка так зла на внучку?Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 16:0057-летний Андрей женится на ухоженной женщинеДиректор в поискеСегодня в 17:0057-летний Андрей женится на ухоженной женщинеДиректор в поискеГерой — Андрей, капитан в отставке, директор собственной компании по поставке оборудования для шоу-бизнеса. Мечтает научиться играть на гитаре и выучить китайский язык. Чтобы обрести семейное счастье, он пошел на сделку и выкупил возлюбленную у ее мужа за однокомнатную квартиру. Андрей не обратит внимания на властную женщину крупных размеров, которая предполагает диванный досуг. Женится на активной красотке со спортивной фигурой, любимой работой и тягой к приключениям.Все выпуски и лучшие моменты шоуСегодня в 17:00Новые детали чудовищного преступления в Нижнем НовгородеРодите ли?Сегодня в 20:00Новые детали чудовищного преступления в Нижнем НовгородеРодите ли?В сентябре 2015 года жители Нижнего Новгорода были шокированы страшной находкой: в мусорном контейнере одного из районов был обнаружен окровавленный труп новорожденного ребенка с ножевыми ранениями. Следствие выяснило, что матерью ребенка оказалась 21-летняя воспитательница детского сада Яна Рябцова — именно ее ДНК совпало с ДНК новорожденного. Яна свою причастность к случившемуся отрицает. Редакция «Пусть говорят» провела собственное расследование, а Яна прошла детектор лжи и независимую экспертизу ДНК. Результаты тестов — уже сегодня вечером.Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 20:00Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»Французский шпионский триллерБюроСегодня в 23:30Французский шпионский триллерБюроВ центре сюжета — секретное подразделение Генерального директората внешней безопасности. Оно создает «легенды» — личности и обстоятельства жизни, которые требуются для работы под прикрытием и сбора информации без привлечения внимания. Запутанная сеть интриг, тайные агенты, от действий которых зависит безопасность Франции и всего мира, постоянный выбор между личным счастьем и благом родины, бытовые трудности, с которыми приходится сталкиваться рядовым сотрудникам Бюро — лишь немногое из того, что ждет зрителей.Кто есть кто в сериале, читайте в материале 1tv.ruСегодня в 23:30Человек, рассказавший миру о холокосте, в фильмеЯн Карский. Праведник мираСегодня в 00:35Человек, рассказавший миру о холокосте, в фильмеЯн Карский. Праведник мира«Человек, который пытался в одиночку остановить холокост» — так называют польского дипломата Яна Карского, который первым рассказал миру о массовом уничтожении евреев в Европе. Фильм рассказывает о подвиге Карского, о его попытках убедить сильных мира сего в необходимости предпринять немедленные действия в защиту евреев от нацизма, о его поражении и рефлексии на эту болезненную тему многие годы спустя.Подробнее о документальном фильмеСегодня в 00:35Церемония вручения народной премииЗолотой граммофон. Часть перваяПятница после программы «Время»Церемония вручения народной премииЗолотой граммофон. Часть перваяВ телеверсию церемонии вручения XXI музыкальной премии «Золотой граммофон» войдут самые яркие выступления отечественных звезд и самые остроумные шутки ведущих шоу, Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, а новейшие технологии съемки позволят зрителям почувствовать себя на одной сцене с любимыми артистами.Подробнее о концертеПятница после программы «Время»Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
Все выпуски новостей
Все новости
15:03В Алтайском крае, где не утихает сильнейшая метель, развернулась настоящая спасательная операция