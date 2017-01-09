Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаВторник после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruВторник после программы «Время»Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноЗаключительная серия нового сезонаШерлок Холмс. Последнее делоВоскресенье в 00:01Заключительная серия нового сезонаШерлок Холмс. Последнее делоВ заключительной серии детективам с Бейкер-стрит предстоит столкнуться с давно забытым секретом. Тот, кто ведет эту игру, тщательно просчитал свои действия и продумал все на несколько шагов вперед. Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону брошен решающий вызов. Неужели на этом все и закончится?Смотрите трейлер серииВоскресенье в 00:01
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