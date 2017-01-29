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Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»ГостьИван ЯнковскийСегодня в 23:20ГостьИван ЯнковскийПосле новогодних праздников в эфир возвращается уморительное вечернее шоу! Первый гость в 2017 году — Иван Янковский, который расскажет о своей последней награде — «Золотом орле» за лучшую мужскую роль в фильме «Дама Пик».Все выпуски и самые интересные моменты смотрите на странице проектаСегодня в 23:20ГостьАндрей СмирновСегодня в полночьГостьАндрей СмирновПрограмма Владимира Познера вернулась после новогодних каникул! Первый гость — народный артист России, кинорежиссер, актер, сценарист и драматург Андрей Смирнов.Все выпуски и актуальные комментарии смотрите на странице программыСегодня в полночь
Новости
Выпуск программы "Воскресное время" в 21:00 29 января 2017 года
Все выпуски новостей
21:01
Вооруженная сирийская оппозиция впервые оказалась за столом переговоров, после того как Россия, Турция и Иран выступили гарантами мирного процесса
21:15
Король Иордании Абдалла II в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России в налаживании диалога между сторонами конфликта в Сирии
21:16
Москва рекомендует Белому дому просчитать все возможные последствия воплощения в жизнь предложения Дональда Трампа по созданию в Сирии «зон безопасности»
21:18
В мордовском селе возник конфликт по поводу уместности хиджабов на школьных уроках, несмотря на однозначное решение по этому вопросу Верховного суда
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Выпуски телепроектов
Ежегодная церемония вручения премии «Своя колея». Выпуск от 29.01.2017
Ежегодная церемония вручения премии «Своя колея». Выпуск от 29.01.2017
Церемония вручения премии Фонда Высоцкого. На торжественном вечере звучат песни Владимира Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства.
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2016». КВН. Выпуск от 23.10.2016
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2016». КВН. Выпуск от 23.10.2016
На фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорск приехало рекордное количество участников — за главные призы боролись 23 команды.
«Владимир Высоцкий. Я не верю судьбе». Документальный фильм
«Владимир Высоцкий. Я не верю судьбе». Документальный фильм
О неизвестных страницах жизни и формировании характера Владимира Высоцкого рассказывают его родители, друзья и знаменитые современники.
Пять продуктов, которые доводят до инфаркта. Теория заговора. Выпуск от 29.01.2017
Пять продуктов, которые доводят до инфаркта. Теория заговора. Выпуск от 29.01.2017
Есть продукты, которые приводят к тому, что наше сердце перестает биться. Но одни точат его в течение долгих лет, а другие могут моментально спровоцировать его остановку. Зачастую мы даже не подозреваем, насколько они опасны…
Традиционная китайская медицина. Лекарства. Открытие Китая. Выпуск от 29.01.2017
Традиционная китайская медицина. Лекарства. Открытие Китая. Выпуск от 29.01.2017
В одно китайское снадобье может входить 17-18 видов трав, кореньев и порошков. Ягоды годжи, зубы динозавров… Чем и как лечат в Китае?
Гостиная без границ. Фазенда. Выпуск от 29.01.2017
Гостиная без границ. Фазенда. Выпуск от 29.01.2017
«Фазенда» обустраивает комнату на втором этаже дачного дома для актрисы необычного жанра. Позитивное настроение создадут яркие стены с абстрактным рисунком, шторы и эксклюзивная мебель.
В гостях у Юрия Куклачева. Пока все дома. Выпуск от 29.01.2017
В гостях у Юрия Куклачева. Пока все дома. Выпуск от 29.01.2017
Юрий Куклачев — самый известный в мире дрессировщик кошек. Жена Елена Исааковна всегда была его главным соратником и помощником, а дети Дмитрий, Екатерина и Владимир продолжают его работу.
Путешествие по Корее. Непутевые заметки. Выпуск от 29.01.2017
Путешествие по Корее. Непутевые заметки. Выпуск от 29.01.2017
Дмитрий Крылов отправляется в Республику Корея, которая, как любая другая страна Восточной Азии, может открыть много необычного и непривычного для путешествующего.
Здоровье. Выпуск от 29.01.2017
Здоровье. Выпуск от 29.01.2017
Как защититься от ВИЧ; правила питания, которые помогут похудеть; что такое колоноскопия и кому она показана; генетический тест для Розы Сябитовой; спасение недоношенных детей.
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Вся правда о скандальном разводе Тимати. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 25.01.2017
46:20
Восьмиклассница. Мужское / Женское. Выпуск от 25.01.2017
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Неравный брак. Мужское / Женское. Выпуск от 23.01.2017
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1:03:36
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