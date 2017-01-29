Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»ГостьИван ЯнковскийСегодня в 23:20ГостьИван ЯнковскийПосле новогодних праздников в эфир возвращается уморительное вечернее шоу! Первый гость в 2017 году — Иван Янковский, который расскажет о своей последней награде — «Золотом орле» за лучшую мужскую роль в фильме «Дама Пик».Все выпуски и самые интересные моменты смотрите на странице проектаСегодня в 23:20ГостьАндрей СмирновСегодня в полночьГостьАндрей СмирновПрограмма Владимира Познера вернулась после новогодних каникул! Первый гость — народный артист России, кинорежиссер, актер, сценарист и драматург Андрей Смирнов.Все выпуски и актуальные комментарии смотрите на странице программыСегодня в полночь
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