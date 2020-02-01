Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаЧетверг после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruЧетверг после программы «Время»Фильм о рок-опере Андрея Кончаловского«Преступление и наказание». История одной постановкиПятница в 00:10Фильм о рок-опере Андрея Кончаловского«Преступление и наказание». История одной постановкиИдея придумать музыкальный спектакль на основе романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» возникла у режиссера Андрея Кончаловского, композитора Эдуарда Артемьева и поэта Юрия Ряшенцева еще в начале 1980-х годов. Постановочный процесс был непростым, но невероятно интересным. Зрителю буквально по эпизодам будут открываться секреты появления на сцене сложных визуальных эффектов, уникальных декораций, современных световых технологий и даже кукольных постановок.Подробнее о документальном фильмеПятница в 00:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыПремьера в субботу в 19:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыВсе участники проекта обладают уникальным даром или поражающими воображение способностями. Сотни претендентов на участие в юбилейном сезоне проекта прошли строгий кастинг и теперь готовы раскрыть все мыслимые грани человеческих возможностей. Оценивать выступления будет жюри проекта: Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова. Ведущий юбилейного сезона — Михаил Боярский.Подробнее о проектеПремьера в субботу в 19:10Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
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