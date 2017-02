/*========================*/ /*========================*/ /*УРГАНТ ФИКС*/ article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .cards .card { width: 711px; height: 400px !important; } @media (max-width: 732px) { article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .promo-place::before { padding-top: calc(56.25% + 180px) !important } article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .slick-list .slick-track .card .onhover, article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .cards .card .onhover { height: 155px; } article.show-main .w__block__promo_position .promo-place .slick-list { bottom: 26px; } article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .cards .card { width: 100vw; } article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .cards .card .lead { font-size: 16px; line-height: 20px; } article.show-main .w__block__promo_position section.bigpromo .cards .card .title { max-width: 100%; font-size: 22px; line-height: 25px; } } /*УРГАНТ ФИКС*/ /*========================*/ /*========================*/ /*========================*/ /*========================*/ /* #4576 */ section[class*="-cards"].video-cards .card.promo img { max-height: 120% } /* #4576 */ /*========================*/ /*========================*/ @media(max-width: 732px){ .live .branding_promo_place { display: none; } } /*========================*/ /*========================*/ /* #4451 */ .brandable .branded .right-column .w_row:not(.big-slider), article.live .branded .right-column .w_row:not(.big-slider) { width: auto !important; } /* #4451 */ /*========================*/ /*========================*/ @media (max-width: 732px) { article.article section.article-container .article__illustration img { position: relative; } } /*========================*/ /*========================*/ /* #4378 */ div.news-single .w__block__video .player-wrapper::before, div.news-single .w__block__video::before { content: none; } div.news-single .w__block__video .player-wrapper { position: relative; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; } div.news-single .w__block__video .player-wrapper .tv1player { position: relative; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; } div.news-single .player { border: none; height: auto; margin-top: 0; padding: 0; } .w_block .w__block__video { padding: 1px; } /*========================*/ /*========================*/ /*========================*/ /*========================*/ /* УРГАНТ ИКНОНКА НА ГОЛОСОВАНИЕ*/ li[data-role*="main_submenu_item_77726"] a::before, li[data-role*="main_submenu_item_87891"] a::before { content: url(//static.1tv.ru/special/vecherniy-urgant/hlop-lite.svg); width: 19px; height: 19px; display: inline-block; margin-right: 5px; margin-top: -3px; vertical-align: middle; } /* УРГАНТ ИКНОНКА НА ГОЛОСОВАНИЕ*/ /*========================*/ /*========================*/