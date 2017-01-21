Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноПока все домаСтас МихайловСегодня в 10:35Пока все домаСтас МихайловЗнаменитый певец и автор песен Стас МИхайлов и его жена Инна принимают гостей у себя дома. В передаче участвуют их дети Иванка и Машенька.Все выпуски семейной передачи смотрите на странице «Пока все дома»Сегодня в 10:35Жизнь Поднебесной глазами русского бизнесменаОткрытие КитаяСегодня в 12:15Жизнь Поднебесной глазами русского бизнесменаОткрытие КитаяКак оставаться молодым и здоровым? Победить самые страшные заболевания без применения антибиотиков и хирургического вмешательства? Традиционной китайской медицине на Западе приписывают массу чудес. В Китае же понимают, что любое заболевание проще предотвратить, чем лечить. В новой программе Евгений Колесов побывает в китайской глубинке в доме лекаря и посмотрит, что на самом деле представляет из себя традиционная медицина.Все выпуски документального цикла смотрите на странице проектаСегодня в 12:15Что и как нужно есть вечеромТеория заговора. Ужин не отдавай врагуСегодня в 12:45Что и как нужно есть вечеромТеория заговора. Ужин не отдавай врагуОдни врачи утверждают, что отказ от ужина — прямой путь к инфаркту и инсульту. Другие уверяют, ужинать — все равно, что загонять себя в гроб. «Теория заговора» выяснит, за сколько часов до сна на самом деле можно есть, какие продукты подходят для ужина, какой напиток нужно пить перед сном и стоит ли утолять голод ночью.Все выпуски документального цикла смотрите на странице проектаСегодня в 12:45Документальный фильм Эдварда РадзинскогоЦарство женщинЗаключительные серии сегодня в 13:40Документальный фильм Эдварда РадзинскогоЦарство женщинРоссийской империей, которая традиционно считалась государством женского бесправия, самодержавно управляли пять императриц. Эдвард Радзинский в свойственной только ему манере расскажет удивительные истории этих женщин: от безродной неграмотной служанки, ставшей первой императрицей, до величайшей правительницы XVIII века Екатерины II, которая вела государственные дела как мужчина.Смотрите трейлер фильмаЗаключительные серии сегодня в 13:40Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. ФиналСегодня в 18:15Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. ФиналВ эфире кульминация сезона — финал шоу перевоплощений! Зрителей ждет незабываемый вечер, ведь каждый участник покажет свой самый запоминающийся номер. По традиции, в стороне от яркого шоу не останутся и члены жюри.Все выпуски и лучшие выступления смотрите на странице проектаСегодня в 18:15Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
Все выпуски новостей
Все новости
21:02В крупнейших городах мира проходят протесты под общим названием «Женский марш против Дональда Трампа»