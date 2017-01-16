Подробности сенсационного дела о пропаже младенца в Подмосковье

940 дней материнства

Сенсацией завершилось дело, которым три года занимались следователи Подмосковья. При невероятном стечении обстоятельств найден Матвей Иванов — младенец, которого три года назад похитили из детской больницы подмосковного Дедовска. По подозрению в организации похищения в октябре 2014 года была даже арестована родная бабушка малыша. И вот спустя три года Матвейка нашелся живым и здоровым. Все это время мальчик гулял со своей похитительницей по тем же улицам, где волонтеры искали пропавшего мальчика. Кто же похитил Матвея? Какие мотивы заставили женщину пойти на страшное преступление?