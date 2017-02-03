Первый канал
СмакВладимир КузьминСегодня в 11:20СмакВладимир КузьминГость программы рок-музыкант Владимир Кузьмин не ест мясо и поэтому вместе с Иваном приготовил кесадилью с овощами и сыром и острый соус. Именно касадилья была одним из любимых блюд Владимира, когда он жил в Америке.Все выпуски смотрите на странице проектаСегодня в 11:20Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыПремьера сегодня в 19:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыВсе участники проекта обладают уникальным даром или поражающими воображение способностями. Сотни претендентов на участие в юбилейном сезоне проекта прошли строгий кастинг и теперь готовы раскрыть все мыслимые грани человеческих возможностей. Оценивать выступления будет жюри проекта: Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова. Ведущий юбилейного сезона — Михаил Боярский.Подробнее о проектеПремьера сегодня в 19:10Сегодня вечером«Фабрике звезд» 15 лет. Часть втораяСегодня после программы «Время»Сегодня вечером«Фабрике звезд» 15 лет. Часть втораяАндрей Малахов продолжает рассказывать о судьбах участников проекта «Фабрика звезд». В новом выпуске о своей жизни в «звездном доме» и за его пределами вспомнят Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Виктория Дайнеко, Прохор Шаляпин и другие «фабриканты».Все выпуски и лучшие моменты смотрите на странице проектаСегодня после программы «Время»Праздничный вечер«Ленкому» — 90!Сегодня в 23:00Праздничный вечер«Ленкому» — 90!В юбилейный вечер артистов театра «Ленком» поздравят их коллеги и друзья — весь цвет артистической элиты. Представление, в которое войдут элементы истории «Ленкома», поставили актер театра Иван Агапов и основатель премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький. Художественный руководитель театра Марк Захаров тоже выйдет на сцену — ему будет вручена премия за создание «Ленкома».Подробнее о праздникеСегодня в 23:00Грандиозное шоу в Государственном Кремлевском дворцеЮбилейный концерт Льва ЛещенкоВоскресенье в 16:40Грандиозное шоу в Государственном Кремлевском дворцеЮбилейный концерт Льва ЛещенкоЛегендарный артист уже 55 лет на сцене, проходили десятилетия, менялись власти, мода на артистов и музыку, а Лев Лещенко продолжает радовать зрителей своим творчеством и приглашает всех отметить вместе с ним свое 75-летие. Поздравить юбиляра и спеть вместе с ним придут Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов и многие другие.Подробнее о концертеВоскресенье в 16:40Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
Новости
Выпуск программы "Время" в 21:00 3 февраля 2017 года
Все выпуски новостей
21:00
Украинская армия готовит наступление на Донецк, утверждают ополченцы ДНР
21:04
Ситуация в Донбассе стала темой обсуждения на заседании Совета безопасности ООН
21:09
Российская дальняя авиация нанесла удар по складам оружия и боеприпасов террористов в Сирии
21:10
В Североморске встретили летчиков палубной авиации, которые выполнили задачи в Сирии в составе группы Северного флота
Все новости
Выпуски телепроектов
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. 753 выпуск от 03.02.2017
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. 753 выпуск от 03.02.2017
Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский расскажет о своем фильме «Рай», который осенью покорил жюри Венецианского кинофестиваля, а теперь завоевал премию «Золотой орел», Алла Михеева появится в студии с первым в 2017 году острым репортажем, а музыкальный номер представит группа «Звери».
Соревнования на санях. Острый репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
Соревнования на санях. Острый репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
В Москве прошел необычный чемпионат по санному спорту — все участники делали сани своими руками. Не смогла удержаться и команда «Вечернего Урганта», смастерившая сани с фигурой Ивана Урганта во главе. Специальному корреспонденту Алле Михеевой помогали Митя Хрусталев и Александр Гудков.
«Преступление и наказание. История одной постановки». Документальный фильм
«Преступление и наказание. История одной постановки». Документальный фильм
Этой премьеры ждали долго. Особенно долго пришлось ждать самим создателям рок-оперы. Целых 35 лет! В фильме запечатлены все этапы работы над проектом: от кастинга до полной реализации спектакля на сцене Московского театра мюзикла.
Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Часть 2. Выпуск от 03.02.2017
Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Часть 2. Выпуск от 03.02.2017
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» подарила зрителям незабываемый музыкальный вечер: на сцену вышел потрясающий звездный состав российских исполнителей самых популярных хитов «Русского радио», заслуживших признание слушателей по всей стране. Гостей церемонии ожидала масса сюрпризов! Вели торжество Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.
Поле чудес. Выпуск от 03.02.2017
Поле чудес. Выпуск от 03.02.2017
Тема игры — «Сыры».
Принудят ли Донбасс к миру? Первая Студия. Выпуск от 03.02.2017
Принудят ли Донбасс к миру? Первая Студия. Выпуск от 03.02.2017
Тема выпуска — обстрелы Донецка. За что страдают мирные жители и возможно ли примирение между Украиной и Донецком?
Украина против. Время покажет. Выпуск от 03.02.2017
Украина против. Время покажет. Выпуск от 03.02.2017
Тема выпуска — государственная политика Украины. Эксперты обсуждают антироссийский курс, проводимый украинскими властями.
Жди меня. Выпуск от 03.02.2017
Жди меня. Выпуск от 03.02.2017
Однажды популярная передача «В рабочий полдень» разлучила на всю жизнь двух молодых людей, Надю и Колю, и теперь Николай пытается вновь найти свою Надежду, которую потерял в далеком 1980-м году. А француз Мишель разыскивает своих родственников в России.
Гость Елена Камбурова. Наедине со всеми. Выпуск от 03.02.2017
Гость Елена Камбурова. Наедине со всеми. Выпуск от 03.02.2017
Народная артистка России, художественный руководитель московского Театра музыки и поэзии Елена Камбурова об умении прощать обиды, ощущении возраста, своем театре и о любимых персонажах, которым она подарила свой голос.
Самое популярное
50:20
В разгар вечеринки. Пусть говорят. Выпуск от 31.01.2017
44:43
Любовница. Пусть говорят. Выпуск от 30.01.2017
51:43
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Выпуск от 01.02.2017
1:20:06
«Фабрика звезд». Сегодня вечером. Выпуск от 28.01.2017
08:43
Любовница. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 30.01.2017
13:13
В разгар вечеринки. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 31.01.2017
44:33
Пять продуктов, которые доводят до инфаркта. Теория заговора. Выпуск от 29.01.2017
46:01
Горе луковое. Мужское / Женское. Выпуск от 30.01.2017
46:12
Бриллиантовая рука. Мужское / Женское. Выпуск от 31.01.2017
09:09
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 01.02.2017
44:45
Режиссер своей судьбы. Давай поженимся! Выпуск от 30.01.2017
45:57
Дело Тихонова. Мужское / Женское. Выпуск от 01.02.2017
Рекомендуем
1:30:29
Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Часть 2. Выпуск от 03.02.2017
01:15
Каролина из Лондона удивила Ярославу Дегтяреву «лондонским» языком. Голос.Дети-4
03:12
«Лучше всех». Как это делается. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
02:01
Юрий Аксюта объявляет Наставников нового сезона шоу «Голос.Дети». Съемка скрытой камерой
04:23
Лучшее за неделю с 30 января по 02 февраля. Давай поженимся!
03:10
Валерий Меладзе — новый Наставник шоу. Голос.Дети-4
02:21
Шакире — 40! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 02.02.2017
02:08
Дима Билан возвращается в кресло Наставника! Голос.Дети-4
01:54
Нюша — новый Наставник шоу. Голос.Дети-4
02:16
«Минута славы». Как это делается. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 02.02.2017
02:03
Елена Ксенофонтова: Когда муж уехал в командировку, я сбежала с детьми из дома. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 01.02.2017
00:34
Неутомимая рэперша. Лучше всех! Анонс
Последние обновления
50:15
«Преступление и наказание. История одной постановки». Документальный фильм
16:15
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
03:41
Звери — «Южная ночь». Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
07:41
Соревнования на санях. Острый репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
04:25
Взгляд снизу. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
39:28
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. 753 выпуск от 03.02.2017
06:58
Новости от Ивана. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
00:22
Пролог. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
1:30:29
Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Часть 2. Выпуск от 03.02.2017
03:54
Стас Михайлов — «Ты все». Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Фрагмент выпуска от 03.02.2017
03:01
Сергей Лазарев — «Пусть весь мир подождет». Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Фрагмент выпуска от 03.02.2017
02:42
Мот / Бьянка — «Абсолютно все». Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». Фрагмент выпуска от 03.02.2017
Сообщества первого канала
Первый канал/Channel One Russia
Первый канал
© 1996-2017, Первый канал. Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

Онлайн-трансляция эфирного потока в сети интернет без согласования строго запрещена.
Трансляция эфира возможна исключительно при использовании плеера и системы онлайн-вещания Первого канала.
Заявки на организацию трансляций принимаются по адресу webmaster@1tv.ru

Справочная Первого канала тел. +7 (495) 617-73-87