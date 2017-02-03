СмакВладимир КузьминСегодня в 11:20СмакВладимир КузьминГость программы рок-музыкант Владимир Кузьмин не ест мясо и поэтому вместе с Иваном приготовил кесадилью с овощами и сыром и острый соус. Именно касадилья была одним из любимых блюд Владимира, когда он жил в Америке.Все выпуски смотрите на странице проектаСегодня в 11:20Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыПремьера сегодня в 19:10Шоу талантов возвращается на юбилейный сезон!Минута славыВсе участники проекта обладают уникальным даром или поражающими воображение способностями. Сотни претендентов на участие в юбилейном сезоне проекта прошли строгий кастинг и теперь готовы раскрыть все мыслимые грани человеческих возможностей. Оценивать выступления будет жюри проекта: Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова. Ведущий юбилейного сезона — Михаил Боярский.Подробнее о проектеПремьера сегодня в 19:10Сегодня вечером«Фабрике звезд» 15 лет. Часть втораяСегодня после программы «Время»Сегодня вечером«Фабрике звезд» 15 лет. Часть втораяАндрей Малахов продолжает рассказывать о судьбах участников проекта «Фабрика звезд». В новом выпуске о своей жизни в «звездном доме» и за его пределами вспомнят Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Виктория Дайнеко, Прохор Шаляпин и другие «фабриканты».Все выпуски и лучшие моменты смотрите на странице проектаСегодня после программы «Время»Праздничный вечер«Ленкому» — 90!Сегодня в 23:00Праздничный вечер«Ленкому» — 90!В юбилейный вечер артистов театра «Ленком» поздравят их коллеги и друзья — весь цвет артистической элиты. Представление, в которое войдут элементы истории «Ленкома», поставили актер театра Иван Агапов и основатель премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький. Художественный руководитель театра Марк Захаров тоже выйдет на сцену — ему будет вручена премия за создание «Ленкома».Подробнее о праздникеСегодня в 23:00Грандиозное шоу в Государственном Кремлевском дворцеЮбилейный концерт Льва ЛещенкоВоскресенье в 16:40Грандиозное шоу в Государственном Кремлевском дворцеЮбилейный концерт Льва ЛещенкоЛегендарный артист уже 55 лет на сцене, проходили десятилетия, менялись власти, мода на артистов и музыку, а Лев Лещенко продолжает радовать зрителей своим творчеством и приглашает всех отметить вместе с ним свое 75-летие. Поздравить юбиляра и спеть вместе с ним придут Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов и многие другие.Подробнее о концертеВоскресенье в 16:40Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
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21:10В Североморске встретили летчиков палубной авиации, которые выполнили задачи в Сирии в составе группы Северного флота