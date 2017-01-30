Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаПонедельник после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruПонедельник после программы «Время»ГостьСергей ШакуровПонедельник в 23:20ГостьСергей ШакуровНародный артист РСФСР Сергей Шакуров расскажет о своей последней награде, «Золотом орле» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Экипаж», а наш обозреватель Кирилл Дементьев поделится самыми интересными новостями из мира спорта.Все выпуски и самые интересные моменты смотрите на странице проектаПонедельник в 23:20ГостьАнатолий МаксимовПонедельник в полночьГостьАнатолий МаксимовВ гостях у Владимира Познера Анатолий Максимов, обладатель премии ТЭФИ, продюсер фильмов «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также главного русского блокбастера года «Викинг».Все выпуски и актуальные комментарии смотрите на странице программыПонедельник в полночь
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