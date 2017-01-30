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Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаПонедельник после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruПонедельник после программы «Время»ГостьСергей ШакуровПонедельник в 23:20ГостьСергей ШакуровНародный артист РСФСР Сергей Шакуров расскажет о своей последней награде, «Золотом орле» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Экипаж», а наш обозреватель Кирилл Дементьев поделится самыми интересными новостями из мира спорта.Все выпуски и самые интересные моменты смотрите на странице проектаПонедельник в 23:20ГостьАнатолий МаксимовПонедельник в полночьГостьАнатолий МаксимовВ гостях у Владимира Познера Анатолий Максимов, обладатель премии ТЭФИ, продюсер фильмов «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также главного русского блокбастера года «Викинг».Все выпуски и актуальные комментарии смотрите на странице программыПонедельник в полночь
Новости
Выпуск программы "Воскресное время" в 21:00 5 февраля 2017 года
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21:00
Неделя в Донбассе прошла под залпами «Градов» и «Ураганов». Юго-восток опять становится разменной картой в игре Киева с Западом
21:13
Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко
21:14
Несмотря на санкции и давление из Брюсселя, Россия и Венгрия готовятся расширить влияние на энергетическом рынке Евросоюза
21:30
Миграционная политика Дональда Трампа ударила волной по обеим сторонам океана. Европа считает ожидаемые потери от нового американского курса
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Выпуски телепроектов
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. 753 выпуск от 03.02.2017
Андрей Кончаловский. Вечерний Ургант. 753 выпуск от 03.02.2017
Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский расскажет о своем фильме «Рай», который осенью покорил жюри Венецианского кинофестиваля, а теперь завоевал премию «Золотой орел», Алла Михеева появится в студии с первым в 2017 году острым репортажем, а музыкальный номер представит группа «Звери».
Взгляд снизу на хакеров. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
Взгляд снизу на хакеров. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
Как защититься от компьютерных хакеров и что такое защита информации? Иван обсудил эту важную тему со своими маленькими друзьями.
Соревнования на санях. Острый репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
Соревнования на санях. Острый репортаж с Аллой Михеевой. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
В Москве прошел необычный чемпионат по санному спорту — все участники делали сани своими руками. Не смогла удержаться и команда «Вечернего Урганта», смастерившая сани с фигурой Ивана Урганта во главе. Специальному корреспонденту Алле Михеевой помогали Митя Хрусталев и Александр Гудков.
Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском дворце. Выпуск от 05.02.2017
Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском дворце. Выпуск от 05.02.2017
В концерте к 75-летию Льва Лещенко звучат не только золотые шлягеры, но и новые песни, уже успевшие стать хитами. Поздравить юбиляра и спеть вместе с ним пришли Филипп Киркоров, Николай Басков, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и многие другие.
Продукты, которые мешают похудеть. Теория заговора. Выпуск от 05.02.2017
Продукты, которые мешают похудеть. Теория заговора. Выпуск от 05.02.2017
Есть вполне безобидные продукты, после которых вы легко съедите вместо тарелки супа — кастрюлю, вместе куска мяса — целого поросенка. А все потому, что они разжигают аппетит. Какие продукты представляют наибольшую опасность?
Китайский Новый год. Открытие Китая. Выпуск от 05.02.2017
Китайский Новый год. Открытие Китая. Выпуск от 05.02.2017
Евгений Колесов рассказывает о главном празднике Поднебесной. Почему персонал любого жилого комплекса борется за право работать в первый день нового года и какие подарки получают дети в красных конвертах?
«Бактерии. Война миров». Документальный фильм
«Бактерии. Война миров». Документальный фильм
Эта глобальная война началась почти сто лет назад. Человек изобрел смертельное оружие — антибиотик — и впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему неподвластен. Но бактерии научились сопротивляться…
Столовая в тонах оттепели. Фазенда. Выпуск от 05.02.2017
Столовая в тонах оттепели. Фазенда. Выпуск от 05.02.2017
Ремонт на этой даче был заморожен на 10 лет, но с «Фазендой» здесь наступила «оттепель» — и появилась столовая с эргономичной кухней!
В гостях у Елены Кондулайнен. Пока все дома. Выпуск от 05.02.2017
В гостях у Елены Кондулайнен. Пока все дома. Выпуск от 05.02.2017
Гостей принимает актриса и певица, поэт и композитор Елена Кондулайнен, а помогают ей партнер по дуэту «Кокон» Олег Каменщиков и младший сын Михаил.
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В разгар вечеринки. Пусть говорят. Выпуск от 31.01.2017
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Любовница. Пусть говорят. Выпуск от 30.01.2017
51:43
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Выпуск от 01.02.2017
13:13
В разгар вечеринки. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 31.01.2017
08:43
Любовница. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 30.01.2017
1:18:00
«Фабрика звезд». Часть 2. Сегодня вечером. Выпуск от 04.02.2017
08:24
Неравный брак народного артиста. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 02.02.2017
46:01
Горе луковое. Мужское / Женское. Выпуск от 30.01.2017
52:05
Неравный брак народного артиста. Пусть говорят. Выпуск от 02.02.2017
46:12
Бриллиантовая рука. Мужское / Женское. Выпуск от 31.01.2017
09:09
Исповедь Елены Ксенофонтовой. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 01.02.2017
02:01
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«Лучше всех». Как это делается. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 03.02.2017
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Лучшее за неделю с 30 января по 02 февраля. Давай поженимся!
03:10
Валерий Меладзе — новый Наставник шоу. Голос.Дети-4
02:21
Шакире — 40! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 02.02.2017
02:08
Дима Билан возвращается в кресло Наставника! Голос.Дети-4
01:54
Нюша — новый Наставник шоу. Голос.Дети-4
02:16
«Минута славы». Как это делается. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 02.02.2017
57:13
«Бактерии. Война миров». Документальный фильм
02:03
Елена Ксенофонтова: Когда муж уехал в командировку, я сбежала с детьми из дома. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 01.02.2017
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2:37:29
Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском дворце. Выпуск от 05.02.2017
03:42
Лев Лещенко и Ансамбль песни и пляски национальной гвардии РФ — «День Победы». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
04:03
Лев Лещенко, «Новые Самоцветы» и балет «Тодес» — «Прощай». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:12
Лев Лещенко, Леонид Руденко и балет «Тодес» — «Соловьиная роща». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
04:25
Филипп Киркоров и балет «Тодес» — «Диско-бой». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:45
Григорий Лепс и Валерий Меладзе — «Обернитесь». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:07
Григорий Лепс и Эмин — «С добрым утром, Земля!». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:44
Лев Лещенко и Жасмин — «Любви карусель». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:31
Лев Лещенко — «Романс». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:29
Лев Лещенко и Лолита — «Нам не жить друг без друга». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
03:34
Олег Газманов — «Когда мне будет 65». Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
02:16
Музыкальное поздравление от Владимира Винокура. Юбилейный концерт Льва Лещенко. Фрагмент выпуска от 05.02.2017
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