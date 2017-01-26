Первый канал
Кто виноват в смерти ребенка?Пока еще не поздноСегодня в 16:00Кто виноват в смерти ребенка?Пока еще не поздноСейчас Екатерине Морозовой из Ставропольского края 18 лет, и она беременна третьим ребенком. Но родная бабушка обвиняет Екатерину и ее мужа Александра в смерти их девятимесячной дочери Танечки. Что случилось с девочкой, и почему бабушка так зла на внучку?Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 16:0057-летний Андрей женится на ухоженной женщинеДиректор в поискеСегодня в 17:0057-летний Андрей женится на ухоженной женщинеДиректор в поискеГерой — Андрей, капитан в отставке, директор собственной компании по поставке оборудования для шоу-бизнеса. Мечтает научиться играть на гитаре и выучить китайский язык. Чтобы обрести семейное счастье, он пошел на сделку и выкупил возлюбленную у ее мужа за однокомнатную квартиру. Андрей не обратит внимания на властную женщину крупных размеров, которая предполагает диванный досуг. Женится на активной красотке со спортивной фигурой, любимой работой и тягой к приключениям.Все выпуски и лучшие моменты шоуСегодня в 17:00Новые детали чудовищного преступления в Нижнем НовгородеРодите ли?Сегодня в 20:00Новые детали чудовищного преступления в Нижнем НовгородеРодите ли?В сентябре 2015 года жители Нижнего Новгорода были шокированы страшной находкой: в мусорном контейнере одного из районов был обнаружен окровавленный труп новорожденного ребенка с ножевыми ранениями. Следствие выяснило, что матерью ребенка оказалась 21-летняя воспитательница детского сада Яна Рябцова — именно ее ДНК совпало с ДНК новорожденного. Яна свою причастность к случившемуся отрицает. Редакция «Пусть говорят» провела собственное расследование, а Яна прошла детектор лжи и независимую экспертизу ДНК. Результаты тестов — уже сегодня вечером.Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 20:00Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»Французский шпионский триллерБюроСегодня в 23:30Французский шпионский триллерБюроВ центре сюжета — секретное подразделение Генерального директората внешней безопасности. Оно создает «легенды» — личности и обстоятельства жизни, которые требуются для работы под прикрытием и сбора информации без привлечения внимания. Запутанная сеть интриг, тайные агенты, от действий которых зависит безопасность Франции и всего мира, постоянный выбор между личным счастьем и благом родины, бытовые трудности, с которыми приходится сталкиваться рядовым сотрудникам Бюро — лишь немногое из того, что ждет зрителей.Кто есть кто в сериале, читайте в материале 1tv.ruСегодня в 23:30Человек, рассказавший миру о холокосте, в фильмеЯн Карский. Праведник мираСегодня в 00:35Человек, рассказавший миру о холокосте, в фильмеЯн Карский. Праведник мира«Человек, который пытался в одиночку остановить холокост» — так называют польского дипломата Яна Карского, который первым рассказал миру о массовом уничтожении евреев в Европе. Фильм рассказывает о подвиге Карского, о его попытках убедить сильных мира сего в необходимости предпринять немедленные действия в защиту евреев от нацизма, о его поражении и рефлексии на эту болезненную тему многие годы спустя.Подробнее о документальном фильмеСегодня в 00:35Церемония вручения народной премииЗолотой граммофон. Часть перваяПятница после программы «Время»Церемония вручения народной премииЗолотой граммофон. Часть перваяВ телеверсию церемонии вручения XXI музыкальной премии «Золотой граммофон» войдут самые яркие выступления отечественных звезд и самые остроумные шутки ведущих шоу, Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, а новейшие технологии съемки позволят зрителям почувствовать себя на одной сцене с любимыми артистами.Подробнее о концертеПятница после программы «Время»Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
Новости
Выпуск новостей в 15:00 сегодня, 26 января 2017 года
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15:00
В Кремле прошла церемонии вручения государственных наград
15:01
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
15:02
В Санкт-Петербурге водитель иномарки отказался пропустить скорую помощь
15:03
В Алтайском крае, где не утихает сильнейшая метель, развернулась настоящая спасательная операция
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Выпуски телепроектов
Гость Аристарх Ливанов. Наедине со всеми. Выпуск от 26.01.2017
Гость Аристарх Ливанов. Наедине со всеми. Выпуск от 26.01.2017
Народный артист России Аристарх Ливанов о разнице между своим экранным образом и реальной жизнью, увлечениях, семейной жизни и о том, тяжело ли после образцовых героев играть негодяев.
Дело о яблочке, которое откатилось от яблоньки за трехметровый забор. Модный приговор. Выпуск от 26.01.2017
Дело о яблочке, которое откатилось от яблоньки за трехметровый забор. Модный приговор. Выпуск от 26.01.2017
Женщина обвиняет свою дочь в том, что та превратилась из стильной современной женщины в затворницу-животновода.
Жить здорово! Выпуск от 26.01.2017
Жить здорово! Выпуск от 26.01.2017
Таможня на страже вашего здоровья; все об уличных блинах; пробки в миндалинах как последствия ангины; очки или контактные линзы?
Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Выпуск от 25.01.2017
Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Выпуск от 25.01.2017
Новый зажигательный выпуск «Аффтар жжот» подарит поклонникам очередных звезд интернета — смотрите самые популярные ролики, набравшие миллионы просмотров.
Украина: время бездействовать? Первая Студия. Выпуск от 25.01.2017
Украина: время бездействовать? Первая Студия. Выпуск от 25.01.2017
Тема выпуска — ситуация на Украине. Эксперты говорят об антироссийских настроениях на Украине и пытаются понять, какую политику должна проводить Москва в нынешней ситуации.
Как бы согреться… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
Как бы согреться… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
Как не замерзнуть в холода? На помощь приходят современные технологии! Жилет с подогревом, электростельки и многое другое…
Гороскоп на 26 января. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
Гороскоп на 26 января. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
У кого идеальный день для романтики, а кому следует держать под контролем эмоции и слова?
Веселая и серьезная. Давай поженимся! Выпуск от 25.01.2017
Веселая и серьезная. Давай поженимся! Выпуск от 25.01.2017
33-летняя Мария мечтает выйти замуж за высокого активного хоккеиста, который увлекается серфингом, ведет собственный бизнес и любит устраивать приятные сюрпризы.
Россия и США — снова вместе? Время покажет. Выпуск от 25.01.2017
Россия и США — снова вместе? Время покажет. Выпуск от 25.01.2017
В студии программы «Время покажет» пытаются понять, можно ли надеяться на улучшение отношений между Россией и США.
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В гостях у Стаса Михайлова. Пока все дома. Выпуск от 22.01.2017
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Война с Джигурдой за миллиард продолжается. Часть 1. Пусть говорят. Выпуск от 23.01.2016
51:29
Война с Джигурдой за миллиард продолжается. Часть 2. Пусть говорят. Выпуск от 24.01.2017
1:46:56
«25 лет на сцене». Концерт Максима Галкина. Выпуск от 20.01.2017
10:41
Война с Джигурдой за миллиард продолжается. Часть 1. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 23.01.2016
01:29
Андрей Малахов хочет освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 24.01.2017
12:12
Отпуск с Андреем Малаховым! Сардиния. Часть 2. Пусть говорят. Лучшие моменты выпуска от 19.01.2017
51:00
Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Выпуск от 25.01.2017
09:49
Война с Джигурдой за миллиард продолжается. Часть 2. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 24.01.2017
50:55
Печальная невеста. Давай поженимся! Выпуск от 19.01.2017
45:03
Гость Екатерина Гусева. Наедине со всеми. Выпуск от 20.01.2017
46:01
Неравный брак. Мужское / Женское. Выпуск от 23.01.2017
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Такие человечные морские свинки. Хиты интернета
02:29
Вся правда о скандальном разводе Тимати. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 25.01.2017
51:00
Аффтар жжот 15. Пусть говорят. Выпуск от 25.01.2017
01:29
Андрей Малахов хочет освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой. Пусть говорят. Фрагмент выпуска от 24.01.2017
45:56
Война с Джигурдой за миллиард продолжается. Часть 1. Пусть говорят. Выпуск от 23.01.2016
1:03:36
Украина без русского языка? Первая Студия. Выпуск от 23.01.2017
01:18
Из жизни отдыхающих: ленивец в гамаке и крокодил на пляже. Хиты интернета
10:01
Точь-в-точь. Суперсезон. Лучшие моменты выпуска от 22.01.2017
00:19
Закрути кастрюлю! Первый канал ищет талантливых детей! Анонс
00:23
Минута славы. Юбилейный сезон. Анонс
1:46:56
«25 лет на сцене». Концерт Максима Галкина. Выпуск от 20.01.2017
00:34
Дети танцуют лицом. Первый канал ищет талантливых детей. Анонс
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44:54
Гость Аристарх Ливанов. Наедине со всеми. Выпуск от 26.01.2017
01:09
Аристарх Ливанов: блиц-опрос. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
00:54
Аристарх Ливанов: Я горжусь, что никого не обидел в этой жизни. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
03:48
Дело о яблочке, которое откатилось от яблоньки за трехметровый забор. Модный приговор. Лучшие моменты выпуска от 26.01.2017
00:39
Пусть говорят. Родители ли. Анонс
51:52
Жить здорово! Выпуск от 26.01.2017
49:46
Дело о яблочке, которое откатилось от яблоньки за трехметровый забор. Модный приговор. Выпуск от 26.01.2017
04:11
Модные советы: рюкзак. Модный приговор. Фрагмент выпуска от 26.01.2017
15:53
Таможенные посты у вас дома. Жить здорово! Фрагмент выпуска от 26.01.2017
15:50
Уличная еда. Блины. Жить здорово! Фрагмент выпуска от 26.01.2017
11:26
Пробки в миндалинах. Жить здорово! Фрагмент выпуска от 26.01.2017
04:29
Очки или линзы? Жить здорово! Фрагмент выпуска от 26.01.2017
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