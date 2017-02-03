Сегодня вечером

«Фабрике звезд» 15 лет. Часть вторая

Андрей Малахов продолжает рассказывать о судьбах участников проекта «Фабрика звезд». В новом выпуске о своей жизни в «звездном доме» и за его пределами вспомнят Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Виктория Дайнеко, Прохор Шаляпин и другие «фабриканты».