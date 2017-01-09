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Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаВторник после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruВторник после программы «Время»Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноЗаключительная серия нового сезонаШерлок Холмс. Последнее делоВоскресенье в 00:01Заключительная серия нового сезонаШерлок Холмс. Последнее делоВ заключительной серии детективам с Бейкер-стрит предстоит столкнуться с давно забытым секретом. Тот, кто ведет эту игру, тщательно просчитал свои действия и продумал все на несколько шагов вперед. Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону брошен решающий вызов. Неужели на этом все и закончится?Смотрите трейлер серииВоскресенье в 00:01
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Выпуск программы "Время" в 21:00 9 января 2017 года
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Коммунальные аварии и рассказы спасшихся: сильные морозы сковали Центральную Россию
21:06
Десятками исчисляется количество погибших от мороза в нескольких европейских странах
21:07
В большинстве российских регионов подходит к завершению период аномальных холодов
21:08
В рейтинге лучших вузов Высшая школа экономики, которой исполняется уже четверть века
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Выпуски телепроектов
Успешный и разведенный. Давай поженимся! Выпуск от 09.01.2017
Успешный и разведенный. Давай поженимся! Выпуск от 09.01.2017
35-летний Евгений женится на открытой девушке, в которой разглядит особое очарование.
Гость Анжелика Варум. Наедине со всеми. Выпуск от 12.11.2015
Гость Анжелика Варум. Наедине со всеми. Выпуск от 12.11.2015
Певица, заслуженная артистка России Анжелика Варум о хоббитах, подарках, Леониде Агутине и театральных опытах.
Мама, будь всегда со мною рядом. Мужское / Женское. Выпуск от 09.01.2017
Мама, будь всегда со мною рядом. Мужское / Женское. Выпуск от 09.01.2017
Герои программы — дети, которые слишком рано стали взрослыми. Они ухаживают за больными матерями и мечтают только об одном — чтобы те поскорее поправились.
Дело о камчатской санта-барбаре. Модный приговор. Выпуск от 08.09.2016
Дело о камчатской санта-барбаре. Модный приговор. Выпуск от 08.09.2016
Дочь обвиняет свою маму в том, что, наплевав на свой внешний вид и спасая жизнь близких, она может погубить свою.
Жить здорово! Выпуск от 09.01.2017
Жить здорово! Выпуск от 09.01.2017
Красный — цвет здоровья или болезни; полезно ли мясо петуха; медицинский прогноз на весь год; волшебные иллюзии для детей.
Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе. Выпуск от 08.01.2017
Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе. Выпуск от 08.01.2017
Рождественский концерт собрал на одной сцене певцов, исполняющих песни Константина Меладзе. Участвуют: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Вера Брежнева и другие артисты.
Финал. Высшая лига. КВН. Выпуск от 24.12.2016
Финал. Высшая лига. КВН. Выпуск от 24.12.2016
В финале сезона 2016 года играют команды «Спарта» (Астана), Сборная города Мурманска, «Азия Mix», сборная Большого Московского Государственного Цирка и «Радио Свобода» (Ярославль).
«Голос. На самой высокой ноте». Документальный фильм
«Голос. На самой высокой ноте». Документальный фильм
В документальном фильме о пятом сезоне главного вокального проекта страны — истории финалистов и ярких участников, интересные эпизоды шоу, оставшиеся за кадром, и комментарии Наставников.
Мороз ошибок не прощает. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 09.01.2017
Мороз ошибок не прощает. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 09.01.2017
Шесть распространенных ошибок, которые мы совершаем в морозную погоду.
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В поисках Дон Кихота. 2 серия. Победа, обернувшаяся поражением. Путешествия Познера и Урганта
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В поисках Дон Кихота. 4 серия. Любовь или смерть. Путешествия Познера и Урганта
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Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе. Выпуск от 08.01.2017
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Одна за всех. Выпуск от 04.01.2017
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Финалисты шоу «Голос» сыграли в игру «Звук снизу». Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 30.12.2016
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Успешный и разведенный. Давай поженимся! Лучшие моменты выпуска от 09.01.2017
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Успешный и разведенный. Давай поженимся! Выпуск от 09.01.2017
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Евгений: генеральный менеджер футбольной команды, гордится своей репутацией, ищет девушку с особым очарованием. Давай поженимся! Фрагмент выпуска от 09.01.2017
00:26
Вероника: модельный менеджер, занимается боксом, рисует гуашью, любит читать. Давай поженимся! Фрагмент выпуска от 09.01.2017
00:27
Наталья: имеет три высших образования, проходит стажировку на телевидении, играет в гольф. Давай поженимся! Фрагмент выпуска от 09.01.2017
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Светлана: занимается документооборотом в энергетической компании, мечтает открыть танцевальную студию. Давай поженимся! Фрагмент выпуска от 09.01.2017
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Мама, будь всегда со мною рядом. Мужское / Женское. Самые драматичные моменты выпуска от 09.01.2017
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Гость Анжелика Варум. Наедине со всеми. Выпуск от 12.11.2015
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Анжелика Варум: «Меня всегда пугало одиночество». Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 12.11.2015
00:52
Анжелика Варум: блиц-опрос. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 12.11.2015
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Шерлок Холмс: Последнее дело. Анонс
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