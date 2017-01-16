Подробности сенсационного дела о пропаже младенца в Подмосковье940 дней материнстваСегодня в 19:50Подробности сенсационного дела о пропаже младенца в Подмосковье940 дней материнстваСенсацией завершилось дело, которым три года занимались следователи Подмосковья. При невероятном стечении обстоятельств найден Матвей Иванов — младенец, которого три года назад похитили из детской больницы подмосковного Дедовска. По подозрению в организации похищения в октябре 2014 года была даже арестована родная бабушка малыша. И вот спустя три года Матвейка нашелся живым и здоровым. Все это время мальчик гулял со своей похитительницей по тем же улицам, где волонтеры искали пропавшего мальчика. Кто же похитил Матвея? Какие мотивы заставили женщину пойти на страшное преступление?Все выпуски и драматичные моменты смотрите на странице программыСегодня в 19:50Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruНастоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСегодня после программы «Время»Настоящая любовь против денег и коварства в мелодрамеГречанкаСпециалист по искусству Древней Греции в маленьком провинциальном музее Татьяна случайно знакомится со столичным арт-дилером. Григорий хорош собой, обаятелен и богат — мечта любой девушки. Таня влюбляется, пара играет красивую свадьбу, но новая жизнь с семьей мужа не сулит девушке ничего хорошего. Свекровь ее не переносит, а помощница Григория и по совместительству его любовница Ирина надеется отвоевать возлюбленного у дерзкой провинциалки.Почему нельзя пропустить сериал, читайте в материале 1tv.ruСегодня после программы «Время»Французский шпионский триллерБюроПремьера сегодня в 23:30Французский шпионский триллерБюроВ центре сюжета — секретное подразделение Генерального директората внешней безопасности. Оно создает «легенды» — личности и обстоятельства жизни, которые требуются для работы под прикрытием и сбора информации без привлечения внимания. Запутанная сеть интриг, тайные агенты, от действий которых зависит безопасность Франции и всего мира, постоянный выбор между личным счастьем и благом родины, бытовые трудности, с которыми приходится сталкиваться рядовым сотрудникам Бюро — лишь немногое из того, что ждет зрителей.Кто есть кто в сериале, читайте в материале 1tv.ruПремьера сегодня в 23:30
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