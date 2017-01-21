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Узнайте все о главном фильме годаВикингСмотрите только в киноУзнайте все о главном фильме годаВикингЭто история о раннем Средневековье, времени тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре: вина за случайную смерть брата легла на Великого князя, по закону мстить ему должен младший брат-бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было.Окунитесь в атмосферу Средневековья с помощью онлайн-путеводителя по фильмуСмотрите только в киноПока все домаСтас МихайловСегодня в 10:35Пока все домаСтас МихайловЗнаменитый певец и автор песен Стас МИхайлов и его жена Инна принимают гостей у себя дома. В передаче участвуют их дети Иванка и Машенька.Все выпуски семейной передачи смотрите на странице «Пока все дома»Сегодня в 10:35Жизнь Поднебесной глазами русского бизнесменаОткрытие КитаяСегодня в 12:15Жизнь Поднебесной глазами русского бизнесменаОткрытие КитаяКак оставаться молодым и здоровым? Победить самые страшные заболевания без применения антибиотиков и хирургического вмешательства? Традиционной китайской медицине на Западе приписывают массу чудес. В Китае же понимают, что любое заболевание проще предотвратить, чем лечить. В новой программе Евгений Колесов побывает в китайской глубинке в доме лекаря и посмотрит, что на самом деле представляет из себя традиционная медицина.Все выпуски документального цикла смотрите на странице проектаСегодня в 12:15Что и как нужно есть вечеромТеория заговора. Ужин не отдавай врагуСегодня в 12:45Что и как нужно есть вечеромТеория заговора. Ужин не отдавай врагуОдни врачи утверждают, что отказ от ужина — прямой путь к инфаркту и инсульту. Другие уверяют, ужинать — все равно, что загонять себя в гроб. «Теория заговора» выяснит, за сколько часов до сна на самом деле можно есть, какие продукты подходят для ужина, какой напиток нужно пить перед сном и стоит ли утолять голод ночью.Все выпуски документального цикла смотрите на странице проектаСегодня в 12:45Документальный фильм Эдварда РадзинскогоЦарство женщинЗаключительные серии сегодня в 13:40Документальный фильм Эдварда РадзинскогоЦарство женщинРоссийской империей, которая традиционно считалась государством женского бесправия, самодержавно управляли пять императриц. Эдвард Радзинский в свойственной только ему манере расскажет удивительные истории этих женщин: от безродной неграмотной служанки, ставшей первой императрицей, до величайшей правительницы XVIII века Екатерины II, которая вела государственные дела как мужчина.Смотрите трейлер фильмаЗаключительные серии сегодня в 13:40Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. ФиналСегодня в 18:15Музыкальное шоу перевоплощений. СуперсезонТочь-в-точь. ФиналВ эфире кульминация сезона — финал шоу перевоплощений! Зрителей ждет незабываемый вечер, ведь каждый участник покажет свой самый запоминающийся номер. По традиции, в стороне от яркого шоу не останутся и члены жюри.Все выпуски и лучшие выступления смотрите на странице проектаСегодня в 18:15Все серии нового сезонаШерлок ХолмсСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ruВсе серии нового сезонаШерлок ХолмсДетектив с Бейкер-стрит Шерлок Холмс и его бессменный помощник доктор Ватсон возвращаются на экраны! В новых сериях им предстоит не только распутывать новые дела и противостоять коварным злоумышленникам, но и взглянуть в лицо демонам из своего прошлого. Справятся ли они с решающим вызовом или на этом их приключения закончатся?Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Первого каналаСмотрите прямо сейчас на сайте kino.1tv.ru
Новости
Выпуск программы "Время" в 21:00 21 января 2017 года
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21:00
Российская дальняя авиация нанесла удар по объектам запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии
21:02
В крупнейших городах мира проходят протесты под общим названием «Женский марш против Дональда Трампа»
21:03
Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом
21:06
Съезд «Единой России» обсудил реализацию программы партии
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Выпуски телепроектов
Подмосковные вечера. Выпуск от 21.01.2017
Подмосковные вечера. Выпуск от 21.01.2017
За денежный приз для своих капитанов борются участники шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Анатолий Руденко, Анжелика Каширина, Илья Авербух и Алла Михеева.
Бари Алибасов. Сегодня вечером. Выпуск от 21.01.2017
Бари Алибасов. Сегодня вечером. Выпуск от 21.01.2017
Этим летом заслуженный артист России продюсер Бари Алибасов отметил свой 70-летний юбилей. В студии — сюрпризы и признания для Бари от его друзей и коллег.
Концерт Кристины Орбакайте. Выпуск от 21.01.2017
Концерт Кристины Орбакайте. Выпуск от 21.01.2017
Премьера шоу Кристины Орбакайте «Бессонница». Оригинальная подача, современные аранжировки, уникальные костюмы, созданные специально для нее в Лос-Анджелесе лауреатом премии «Эмми».
На 10 лет моложе. Выпуск от 21.01.2017
На 10 лет моложе. Выпуск от 21.01.2017
48-летняя Светлана Чайка несколько лет назад пережила измену мужа. Но, одержав победу над соперницей, она поняла, что утратила уверенность в себе.
В гостях у Галины Коньшиной. Ремонт для королевы пародий. Идеальный ремонт. Выпуск от 21.01.2017
В гостях у Галины Коньшиной. Ремонт для королевы пародий. Идеальный ремонт. Выпуск от 21.01.2017
Для королевы пародий Галины Коньшиной программа делает ремонт к ее юбилею. В результате ее спальня превратится в настоящий сад: с огромными розами на стенах, французским окном и очень необычным текстилем.
Гость Олег Газманов. Смак. Выпуск от 21.01.2017
Гость Олег Газманов. Смак. Выпуск от 21.01.2017
Гость программы — певец и композитор Олег Газманов. Он вместе с Иваном приготовит равиоли с рикоттой и черноплодной рябиной.
«Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть». Документальный фильм
«Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть». Документальный фильм
Парадокс или закономерность? Но факты — упрямая вещь: спустя 25 лет с того момента, когда Ирина Аллегрова вышла на сцену со своей сольной программой, она по-прежнему собирает залы и даже стадионы.
Умницы и умники. Выпуск от 21.01.2017
Умницы и умники. Выпуск от 21.01.2017
Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» открывает юбилейный двадцать пятый сезон. Тема четвертой игры четвертого четвертьфинала — «Николай Алексеевич Некрасов, Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Встреча четвертая».
«25 лет на сцене». Концерт Максима Галкина. Выпуск от 20.01.2017
«25 лет на сцене». Концерт Максима Галкина. Выпуск от 20.01.2017
Специально к юбилейному концерту Максим приготовил целый фейерверк из уже полюбившихся пародий, юмористических номеров, песен, а также премьер и неожиданных сюрпризов.
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«25 лет на сцене». Концерт Максима Галкина. Выпуск от 20.01.2017
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Шерлок Холмс: Последнее дело. Анонс
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Жизнь без условий. Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
45:31
Необъятные. Мужское / Женское. Выпуск от 17.01.2017
50:42
Красавец с аукциона. Давай поженимся! Выпуск от 18.01.2017
51:50
Отпуск с Андреем Малаховым! Сардиния. Часть 1. Пусть говорят. Выпуск от 18.01.2017
08:08
940 дней материнства. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 16.01.2017
50:55
Печальная невеста. Давай поженимся! Выпуск от 19.01.2017
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Мамаша с Уралмаша. Мужское / Женское. Выпуск от 18.01.2017
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В очередь, Ленины дети! Мужское / Женское. Выпуск от 16.01.2017
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Отпуск с Андреем Малаховым! Сардиния. Часть 1. Пусть говорят. Лучшие моменты выпуска от 18.01.2017
04:18
Лариса Долина и Александр Панайотов — «Цветы под снегом». Большой праздничный концерт к Дню работника прокуратуры. Фрагмент выпуска от 14.01.2017
01:23
Виктор Салтыков: Я ностальгирую по сегодняшнему времени. Наедине со всеми. Фрагмент выпуска от 16.01.2017
48:27
Дело о той, что не могла поступить иначе. Модный приговор. Выпуск от 16.01.2017
54:46
«Викинг. Увидеть, чтобы поверить». Документальный фильм
04:42
Лучшее за неделю с 9 по 12 января. Давай поженимся!
52:07
Прохор Шаляпин выбирает жену. Пусть говорят. Выпуск от 11.01.2017
11:13
Топ-20 самых смешных интернет-видео 2016 года. Хиты интернета
00:30
Собственная страничка в интернете появилась у жеребца Круза из Австралии
00:24
В Румынии пожарный оказал экстренную помощь пострадавшей на пожаре собаке и спас псу жизнь. Хиты интернета
50:22
Звездный бэби-бум 2016. Пусть говорят. Выпуск от 09.01.2017
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43:55
Подмосковные вечера. Выпуск от 21.01.2017
1:20:05
Бари Алибасов. Сегодня вечером. Выпуск от 21.01.2017
04:24
Кристина Орбакайте — «Свадебная». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
1:27:05
Концерт Кристины Орбакайте. Выпуск от 21.01.2017
02:21
Кристина Орбакайте — «Мой мир». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
03:33
Кристина Орбакайте — «Просто любить тебя». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
04:31
Кристина Орбакайте — «Любовь не продается». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
03:54
Кристина Орбакайте — «Последний вечер в Париже». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
04:30
Кристина Орбакайте — «До свидания, лето». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
03:20
Кристина Орбакайте — «Солнце». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
03:36
Кристина Орбакайте — «Свет твоей любви». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
03:21
Кристина Орбакайте — «Раз и навсегда». Концерт Кристины Орбакайте. Фрагмент выпуска от 21.01.2017
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